Interpol incauta 76 toneladas de drogas sintéticas valoradas en 6.500 millones de dólares

La denominada Operación Lionfish-Mayag III, desarrollada entre el 30 de junio y el 13 de julio en 18 países, permitió capturar 51 toneladas de metanfetamina, incluidas 297 millones de pastillas 'yaba' (conocidas como 'droga loca'), además de fentanilo, heroína, cocaína y precursores químicos.

El fentanilo es actualmente la droga que más sobredosis mortales causa en Norteamérica y otras regiones del mundo, y su presencia en el mercado negro ha generado una crisis sanitaria global.

México confiscó 190.000 tabletas de esta droga y 1,7 toneladas de metanfetamina, y solicitó a Interpol una Notificación Morada (aviso sobre métodos criminales y ocultación) sobre nuevos precursores sintéticos de fentanilo no regulados.

En los Estados Unidos, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) incautaron pastillas de MDMA que contenían fentanilo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la Operación Lionfish-Mayag III, las fuerzas del orden realizaron un total de 386 detenciones, entre ellas la de un fugitivo buscado con Notificación Roja (aviso internacional de detención) por dirigir una red de contrabando de metanfetamina a gran escala desde el aeropuerto de Incheon (Corea del Sur).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las operaciones nacionales también desmantelaron redes de tráfico en la Darknet, interceptaron cargamentos de drogas ocultos en vehículos, tablas de surf o máquinas de café, e incautaron activos digitales, armas, vehículos y equipos de producción.

En India, se desarticuló la organización 'Ketamelon', especializada en LSD y ketamina, mientras que en Myanmar se decomisaron más de 9 millones de pastillas de metanfetamina y 22 kilos de heroína escondidos entre piñas.

El secretario general de Interpol, el brasileño Valdecy Urquiza, subrayó que "las drogas que trafican las redes criminales transnacionales alimentan la violencia, paralizan las economías y ponen en peligro la salud pública", y destacó la cooperación policial global como clave para "proteger vidas y desmantelar estas amenazas".

Las autoridades también alertaron del creciente tráfico de nitazenos, opioides sintéticos hasta 200 veces más potentes que la morfina, cuya facilidad de transporte y potencia los convierten en una nueva amenaza emergente.