Investigación judicial a la ministra francesa Rachida Dati por no declarar unas joyas

Fuentes de la Fiscalía de París señalaron este martes a EFE que la investigación por no declarar esas joyas ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Política (HATVP) se ha encargado a la Policía Judicial.

Dati, que no tiene asegurada su continuidad como ministra con el Gobierno del nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, y que es candidata a la alcaldía de París en las municipales que se celebrarán en marzo de 2026, fue objeto de un aviso en junio porque no había incorporado 19 joyas en sus declaraciones de patrimonio a la HATVP, que es obligatorio para los que ejercen cargos públicos como ella.

En su última declaración había dado cuenta de un patrimonio de 5,6 millones de euros que incluía bienes inmobiliarios en Francia y en Marruecos, cuentas corrientes, diferentes productos de ahorro pero ninguna joya. Conforme a las reglas en vigor, los políticos en Francia deben declarar cualquier activo de un valor superior a 10.000 euros.

Incumplir esa regla expone al infractor a una sanción de tres años de cárcel y 45.000 euros de multa.

Los primeros elementos de este caso los filtró en abril el diario Libération, que precisó que son relojes, pulseras, collares y anillos de los que es propietaria desde 2017 valorados en 420.000 euros.

Unas semanas después, Dati había replicado que no tenía nada qué rectificar en sus declaraciones y que tenía intención de presentar una denuncia por difamación.

Dati está imputada por corrupción en otro caso en relación con el antiguo consejero delegado de Renault Carlos Ghosn.