Israel acusa a Von der Leyen de intentar dañar al país con su propuesta de sanciones

"Esta propuesta sin precedentes, que nunca se ha implementado contra ningún otro país, constituye un claro intento de dañar a Israel", aseguró Saar este martes en un carta a Von der Leyen, que envió también al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas; y los ministros de Exteriores de los Estados miembros de la UE.

La Comisión Europea tiene previsto proponer mañana oficialmente un paquete de medidas para suspender ciertas disposiciones comerciales del acuerdo euromediterráneo entre la UE e Israel, que presentarán en una rueda de prensa Kallas y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

En el debate sobre el estado de la Unión la semana pasada, Von der Leyen adelantó que propondrían sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel.

Saar criticó la propuesta de la presidenta de la CE para suspender ciertas disposiciones del tratado sin notificarlo primero al Gobierno israelí y en contra del "espíritu" del acuerdo.

Al respecto, advirtió de que la presión a Israel mediante sanciones "no va a funcionar", para añadir que perjudicará a los ciudadanos europeos y elevará el precio de los productos básicos.

Según el titular de Exteriores, Von der Leyen, con esta propuesta, "pone en peligro los esfuerzos en curso para poner fin a la guerra" en Gaza y, en la práctica, "está empoderando a una organización terrorista", en referencia al grupo palestino Hamás.

También enumeró una serie de "falsas acusaciones" y "fallos legales" en los que incurre la propuesta de la presidenta de la CE, como el hecho de que la UE se basa en "informaciones manipuladas y no verificadas provenientes de fuentes controladas por Hamás", según Saar.

Asimismo, señala que la propuesta de "castigar" a Israel ignora los "esfuerzos y sin precedentes" desplegados por el país para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Otros de los errores detallados por Saar es la supuesta falta de aviso por parte de la CE a Israel, al que no la ha dado la oportunidad de responder a su propuesta actual, algo que va en contra del texto del Acuerdo de Asociación, que estipula que "la UE debe consultar con el Consejo de Asociación antes de tomar cualquier decisión".

Además, criticó los intentos de Von der Leyen y la UE de "eludir sus propias normas para promover peligrosas medidas de política exterior con motivaciones políticas, y no un asunto comercial o de negocios común".