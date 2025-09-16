Israel intercepta un misil desde Yemen que hace sonar las sirenas antiaéreas en Jerusalén

"Tras el sonido de las sirenas que sonó hace poco en varias zonas de Israel, se interceptó un misil lanzado desde Yemen. Las sirenas sonaron de acuerdo con el protocolo", dijo un comunicado militar.

Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), de momento no se han registrado impactos ni víctimas.

Los hutíes, aliados de Irán, comenzaron a disparar proyectiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, desatada por los ataques del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023. Pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, los lanzamientos han continuado.

A comienzos de septiembre, un dron hutí impactó en el aeropuerto internacional Ramon, en el sur de Israel, y en mayo un proyectil alcanzó el aeropuerto de Tel Aviv.

Israel, por su parte, ha bombardeado en varias ocasiones Saná, la capital yemení, y otras zonas bajo control de los insurgentes. En uno de los ataques murieron el primer ministro hutí y once miembros de su gabinete.

Este mismo martes, el Ejército israelí confirmó haber atacado el puerto yemení de Hudaydah.