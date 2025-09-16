Israel tacha de "falso" el informe de la Comisión de la ONU sobre un genocidio en Gaza

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El Gobierno israelí tachó de "falso" el informe publicado este martes por una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que dice que "Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza", afirmando que se basa en "falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros".