Japón registró un déficit comercial de 1.400 millones de euros en agosto

Este saldo negativo es algo más del doble que anotado en julio y un 65,9 % inferior al déficit de agosto de 2024, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas.

Las exportaciones japonesas disminuyeron en agosto un 0,1 % interanual hasta 8,42 billones de yenes (48.530 millones de euros), mientras que las importaciones se redujeron un 5,2 %, hasta 8,66 billones de yenes (49.930 millones de euros).

Por países, Japón registró con China, su mayor socio comercial, un déficit de 425.686 millones de yenes (2.450 millones de euros), lo que supone un 12,4 % más con respecto al anotado un año antes.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 323.959 millones de yenes (1.865 millones de euros), un 50,5 % menos.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un saldo negativo de 120.962 millones de yenes (696 millones de euros), lo que marca una reducción del 66,6 % interanual.

Con Brasil, el país asiático amplió su déficit comercial un 2,9 %, hasta 53.896 millones de yenes (310 millones de euros), mientras que en el caso del saldo negativo con Chile se amplió un 17,1 %, hasta 73.407 millones de yenes (422 millones de euros).

Japón logró, en cambio, un superávit con México por valor de 53.520 millones de yenes (308 millones de euros), un 38 % menos con respecto al mismo mes del año pasado.