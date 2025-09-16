Kallas: ofensiva terrestre israelí en ciudad de Gaza agravará situación "ya desesperada"

"La ofensiva terrestre de Israel en Gaza agravará aún más una situación ya desesperada. Implicará más muerte, más destrucción y más desplazamiento", escribió la política estonia en redes sociales.

Recordó que mañana la Comisión Europea presentará medidas "para presionar al Gobierno israelí a que cambie el rumbo de la guerra en Gaza".

"Suspender las concesiones comerciales e imponer sanciones a ministros extremistas y colonos violentos sería una clara señal de que la UE exige el fin de esta guerra", publicó la jefa de la diplomacia comunitaria.

La Comisión Europea tiene previsto proponer mañana oficialmente un paquete de medidas para suspender ciertas disposiciones comerciales del acuerdo euromediterráneo entre la UE e Israel, que presentarán en una rueda de prensa Kallas y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

En el debate sobre el estado de la Unión la semana pasada, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, adelantó que propondrían sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel.

Avanzó además otras medidas como la suspensión de apoyo bilateral a Israel o la creación de un grupo de donantes para Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.

El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad tras semanas de intensos bombardeos contra la urbe y sus rascacielos residenciales, donde calcula que aún se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás.

La ofensiva coincide con el informe publicado este martes por una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que considera genocidio la situación en la Franja de Gaza.

El informe señala que las fuerzas israelíes han llevado a cabo cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas: asesinatos, daños físicos o mentales graves, condiciones de vida destinadas a destruir el grupo e imposición de medidas para impedir nacimientos.