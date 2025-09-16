La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,26 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA ascendió 2,54 %, hasta los 76.310.385,25 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transportadora Gas del Sur (4,19 %), Metrogas (3,87 %) y Ternium (3,24 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Transener, que retrocedieron apenas 0,05 %.

Los títulos públicos argentinos subieron 3 % en promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió a 1.231 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.480 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense se mantuvo en 1.465,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.455 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 1,2 %, hasta 1.482,49 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 1,2 %, hasta los 1.469,91 pesos por dólar.