La Bolsa de Londres cae un 0,88 % tras los datos de desempleo en el Reino Unido

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 81,37 puntos hasta los 9.195,66, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, retrocedió un 0,71 %, o 154,72 puntos, hasta los 21.491,87.

Las más perjudicadas al cierre de la sesión fueron la compañía de atención médica Haleon, que cedió un 4,77 %, junto a la proveedora de servicios de mercadotecnia y comunicación WPP, que se dejó un 3,50 %, y la aerolínea easyJet, que cayó un 3,34 %.

Por su parte, las ganadoras de la jornada fueron la minera mexicana Fresnillo, que subió un 2,09 %, seguida de la cadena de supermercados Sainsbury, que avanzó un 1,57 %, y la química Croda International, que sumó un 1,55 %.