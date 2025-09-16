La bolsa de São Paulo sube y renueva máxima histórica, impulsada por las materias primas

El principal índice del mercado bursátil más importante de Latinoamérica cerró con 144.061 unidades una sesión irregular, en la que cerca de la apertura rozó los 144.600 y luego comenzó a caer cerca de los 143.500.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,43 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,298 reales para la venta y 5,297 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño. Se trata de la quinta suba consecutiva del real frente a la moneda norteamericana.

Los operadores financieros están a la espera de la decisión de la Fed este miércoles, que podría derivar en una rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos, por los malos datos de empleo e inflación en ese país.

Además, en el ámbito nacional, este martes se conoció que la tasa del desempleo en Brasil cayó al 5,6 % de la población económicamente activa en julio, lo que supone el nivel más bajo desde 2012.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las materias primas colaboraron con el crecimiento del parqué paulista en esta sesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las acciones de la minera Vale crecieron un 0,35 %, mientras que la estatal Petrobras lo hizo un 0,25 %, en línea con los precios internacionales del petróleo.

Los papeles de la aerolínea Gol volvieron a encabezar el podio de las acciones más negociadas de la jornada y cerraron con una caída del 2,38 %.

Los bancos corrieron con rumbos desiguales.

Mientras que las acciones de Itaú y Bradesco cayeron, un 0,26 % y un 0,23 % respectivamente; las de Banco do Brasil y Santander subieron, un 0,55 % y un 0,24 %.

El volumen negociado este martes superó los 21.557 millones de reales (unos 4.068 millones de dólares), en poco más de 3,2 millones de operaciones financieras, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.