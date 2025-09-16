La china Hesai, líder global en sensores lidar, debuta en Hong Kong con alza de hasta 15 %

Concretamente, los títulos abrieron con una subida del 7,71 % con respecto al precio de partida de 212,8 dólares de Hong Kong (27,36 dólares, 23,23 euros) por unidad, y llegaron a marcar el mencionado repunte para finalizar la parte matinal de la sesión con un alza del 11,47 %.

Los lidar son sensores similares al radar, pero utilizando haces láser en lugar de ondas de radio, y cada vez más fabricantes de automóviles los incorporan para ayudar a los conductores a detectar posibles colisiones incluso en condiciones de escasa luminosidad.

Además, es considerado clave para el futuro de los vehículos autónomos, aunque entre sus principales detractores se encuentra el consejero delegado de la estadounidensde Tesla, Elon Musk, cuya apuesta es por sistemas operados mediante cámaras.

Las acciones de Hesai en Nueva York, donde salió a bolsa en 2023, acumulan un crecimiento del 84,75 % en lo que va de año.

Bloomberg enmarca su salida a bolsa secundaria en Hong Kong en una serie de empresas chinas cotizadas en EE. UU. que planean vender acciones próximamente en la antigua colonia británica ante los riesgos de exclusión de los mercados del país norteamericano por las tensiones entre Pekín y Washington.

Además, en el caso concreto de Hesai, las autoridades estadounidenses ya tienen a la compañía en el punto de mira, como muestra el hecho de que fuese incluida en 2024 en una lista negra del Pentágono sobre firmas chinas con supuestos vínculos con el Ejército del país asiático.

Hesai, que ha negado siempre esas acusaciones, se encuentra sumida en una batalla legal en EE. UU. para revertir su inclusión en ese listado.