La coalición 'Stop Trump' califica de "vergonzosa" la visita del presidente de EE.UU.

En unas declaraciones hoy a la cadena británica ITV, Zoe Gardner, de esa coalición, se quejó por permitir que "este niño (Trump) venga aquí, use nuestro país como parque temático y se le honre con una alfombra roja y un banquete con el rey"

"Lo que estamos haciendo es vergonzoso y humillante para el Reino Unido", subrayó.

Trump llegará esta noche -sobre las 19.30 GMT- al aeropuerto londinense de Stansted para iniciar mañana en Windsor, a las afueras de Londres, una visita de Estado de dos días.

Los reyes británicos, Carlos III y Camila, recibirán mañana a Trump y la primera dama, Melania Trump, en el castillo de Windsor, donde habrá por la noche un banquete de Estado, mientras que el jueves el presidente se desplazará hasta la residencia campestre del primer ministro -Chequers, a las afueras de Londres- para mantener una reunión bilateral con Keir Starmer.

