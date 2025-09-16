La confianza inversora se estabiliza en septiembre mientras la economía se deteriora

El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) informó hoy de que su índice de confianza inversora subió en septiembre 2,6 puntos, hasta 37,3 puntos.

Pero la valoración de la situación económica actual de Alemania empeoró 7,8 puntos, hasta -76,4 puntos.

"Los expertos de los mercados financieros son cautelosamente optimistas y el índice ZEW se ha estabilizado, pero la situación económica ha empeorado", dijo el presidente del instituto ZEW, Achim Wambach.

"Todavía hay riesgos considerables, en la medida que se mantiene la incertidumbre sobre la política de aranceles de EE. UU. y 'el otoño de las reformas' de Alemania", añadió Wambach.

"Las perspectivas han mejorado en concreto en los sectores orientados a las exportaciones, que habían sufrido anteriormente una fuerte caída", consideró el director del ZEW.

Wambach apostilló que "entre las industrias que más se han beneficiado están el sector automovilístico, la industria química y farmacéutica y el sector del metal".

No obstante, los indicadores para estas industrias continúan en terreno negativo.

Las expectativas en la coyuntura de la zona del euro mejoraron en septiembre 1 punto, hasta 26,1 puntos.

La valoración de la situación económica actual en la zona del euro subió, en 2,4 puntos, hasta -28,8 puntos.