La demócrata Lina Hidalgo renuncia a reelección al frente del condado más grande de Texas

San Antonio (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Lina Hidalgo, política de origen colombiano y destacada líder del partido Demócrata en Texas, anunció que no buscará la reelección tras ocho años al frente del condado Harris, el más grande de Texas y el tercero más poblado de Estados Unidos.