La demócrata Lina Hidalgo renuncia a reelección al frente del condado más grande de Texas

Hidalgo, de 34 años y nacida en Colombia, fue la primera mujer y la primera latina en ser elegida para el cargo, el cual ocupa desde enero de 2019.
En una entrevista el lunes por la noche con la televisora ABC en Houston, Hidalgo dijo que está cumpliendo con la promesa de estar en la máxima posición condal por solo por ocho años.
Pero aclaró que tiene la intención de permanecer en el servicio público y no descarta postularse a un cargo público en el futuro.
Hidalgo hizo historia en 2018 al ser elegida para presidir la Corte de Comisionados del Condado Harris, el cuerpo gobernante del condado, que incluye Houston, la ciudad más poblada del estado.
Con tan solo 27 años en ese entonces, la hispana arrebató a los republicanos la posición y logró llevar políticas progresistas al condado, lo que le costó un intento de destitución y una avalancha de críticas.
La funcionaria elevó su perfil nacional al hacerse cargo del condado en medio de la pandemia de la covid-19, convirtiéndose en una de las personalidades demócratas más prominentes de Texas, así como en blanco de los republicanos.