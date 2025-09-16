Mundo

La gestora de inversiones Redevco compra Roebuck, especializada en activos logísticos

Bruselas, 16 sep (EFE).- La gestora de inversiones Redevco, uno de los principales administradores inmobiliarios privados de Europa, anunció este martes la adquisición de Roebuck, firma especializada en inversión y gestión de activos logísticos, con aproximadamente 1.000 millones de euros en activos bajo gestión en Reino Unido y Europa continental.

Por EFE
16 de septiembre de 2025 - 13:05
La empresa, con sede en Ámsterdam, indicó en un comunicado que esta adquisición representa "un paso estratégico clave" en la evolución de Redevco, al fortalecer su presencia en el sector logístico y diversificar aún más su plataforma paneuropea.

Para el consejero delegado de Redevco, Neil Slater, el "profundo conocimiento del sector, espíritu colaborativo y mentalidad emprendedora" de Roebuck "encajan perfectamente con nuestra cultura".

"La logística es una extensión natural de nuestro universo de inversión, complementando nuestras fortalezas en parques comerciales y transformación urbana. Esta integración genera sinergias en la cadena de suministro y se alinea con nuestra visión a largo plazo de construir una plataforma que transforme el sector inmobiliario y genere valor para nuestros clientes", destacó.

La operación también refuerza el compromiso de Redevco con la sostenibilidad, ya que los proyectos de Roebuck integran iniciativas de energías renovables y gestión de activos bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza, "en línea con sus ambiciones medioambientales y sociales", según la compañía.

Esta adquisición se suma a una serie de iniciativas estratégicas recientes de Redevco, como su entrada selectiva en el segmento de vivienda urbana, el fortalecimiento de su presencia en parques comerciales y la exploración de oportunidades en deuda inmobiliaria y situaciones especiales, recordó.

