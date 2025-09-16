La gestora de inversiones Redevco compra Roebuck, especializada en activos logísticos

La empresa, con sede en Ámsterdam, indicó en un comunicado que esta adquisición representa "un paso estratégico clave" en la evolución de Redevco, al fortalecer su presencia en el sector logístico y diversificar aún más su plataforma paneuropea.

Para el consejero delegado de Redevco, Neil Slater, el "profundo conocimiento del sector, espíritu colaborativo y mentalidad emprendedora" de Roebuck "encajan perfectamente con nuestra cultura".

"La logística es una extensión natural de nuestro universo de inversión, complementando nuestras fortalezas en parques comerciales y transformación urbana. Esta integración genera sinergias en la cadena de suministro y se alinea con nuestra visión a largo plazo de construir una plataforma que transforme el sector inmobiliario y genere valor para nuestros clientes", destacó.

La operación también refuerza el compromiso de Redevco con la sostenibilidad, ya que los proyectos de Roebuck integran iniciativas de energías renovables y gestión de activos bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza, "en línea con sus ambiciones medioambientales y sociales", según la compañía.

Esta adquisición se suma a una serie de iniciativas estratégicas recientes de Redevco, como su entrada selectiva en el segmento de vivienda urbana, el fortalecimiento de su presencia en parques comerciales y la exploración de oportunidades en deuda inmobiliaria y situaciones especiales, recordó.