La hija trans de Elon Musk debuta como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York

Wilson, de 21 años, que en los últimos meses ha sido portada de varias revistas de moda, se estrenó el pasado viernes en la pasarela del diseñador Alexis Bittar, que escenificó un concurso de belleza en el que cada modelo representaba a un estado de EE.UU. de los que han aplicado políticas restrictivas para la comunidad trans.

Después de esa primera experiencia, en la que lució un vestido largo rojo brillante y una banda que decía "Miss Carolina del Sur", Wilson desfiló el domingo con un conjunto de falda y jersey de punto, en blanco y talla grande, para el diseñador Prabal Gurung, que tituló su colección 'Ángeles en EE.UU.'.

Ayer lunes fue el día más intenso para la nueva maniquí, pues se anotó dos desfiles más en su haber: primero, para la marca Chris Habana, con un vestido transgresor hecho de cadenas metálicas, y luego para Dauphinette, con un vestido abullonado blanco y adornos de escarabajos por todo el cuerpo.

Wilson saltó a la fama al dar a conocer la mala relación con su padre en 2022, al solicitar a un juez un cambio de nombre que reflejara su identidad de género, pero también la adopción del apellido de su madre, la escritora Justine Wilson, primera esposa de Musk, revelando que quería cortar todo vínculo con él.

Las desavenencias entre la modelo y su padre se acentuaron al convertirse el magnate en el gran patrocinador de la campaña electoral del actual presidente, Donald Trump, que ha cumplido sus promesas de restringir los derechos de la comunidad LGTB, incluyendo a las personas trans, en EE.UU.

Musk arremetió contra Wilson en su red social X en 2024, después de que esta diera detalles de su crianza, afirmando que su hijo Xavier (su nombre original) "no es una chica", sino que "nació gay y un poco autista", y declarando que lo había perdido debido "al virus mental woke" (ideología progresista).

En medio del apoyo de Musk a la agenda "anti-woke" de Trump, Wilson llegó a afirmar que Musk era un "hombre niño patético", una expresión que la firma Dauphinette recuperó ayer en su Instagram, publicando un vídeo de la modelo y describiéndolo así: "Huyendo de los hombres-niños en todas partes".

Wilson afirmó que se exiliaría de EE.UU. tras la victoria de Trump en noviembre pero, según reveló en una entrevista con The Cut este mes, solo se mudó unos meses a estudiar a Japón antes de regresar a Los Angeles esta primavera.