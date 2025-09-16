La India y EE.UU. intensificarán sus esfuerzos para concluir un acuerdo comercial rápido

"Se decidió intensificar los esfuerzos para lograr la pronta conclusión de un Acuerdo Comercial mutuamente beneficioso", aseguró el ministerio tras la ronda de negociaciones que mantuvieron hoy el representante comercial adjunto de Estados Unidos para el Sur y el Centro de Asia, Brendan Lynch, con el negociador jefe de la India, Rajesh Agrawal.

La ronda, la sexta entre las dos partes para lograr el entendimiento comercial, tuvo lugar en Nueva Delhi semanas después de la fecha prevista inicialmente para las conversaciones que fueron aplazadas tras el establecimiento de "aranceles punitivos" del 50 % a productos indios por parte de Washington.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso gravámenes a la India como castigo por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

"Reconociendo la importancia permanente del comercio bilateral entre la India y Estados Unidos, las conversaciones fueron positivas y con visión de futuro, abarcando diversos aspectos del acuerdo comercial", detalló Nueva Delhi.

La semana pasada, el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, aseguró que la intención de los dos países es lograr alcanzar un primer tramo del acuerdo comercial bilateral antes del mes de noviembre.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y Trump dijeron la semana pasada que esperan poder hablar pronto y reafirmaron que Nueva Delhi y Washington son amigos cercanos y socios naturales en materia comercial.

En el marco de la crisis comercial, la India ha intensificado en las últimas semanas sus contactos con posibles socios alternativos como Rusia, China, Japón, la Unión Europea (UE) o Catar.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de la India. El comercio bilateral entre ambos países ascendió a más de 131.000 millones de dólares en el último año fiscal (abril 2014 - marzo 2025), según datos del Gobierno indio, con un superávit favorable a Nueva Delhi de 41.180 millones de dólares.