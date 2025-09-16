La infanta Sofía, "una alumna más" que ha impulsado las solicitudes en el Forward College

Sus instalaciones están situada en una calle tranquila del Bairro Alto de Lisboa, lejos del bullicio de otras partes del casco histórico y a corta distancia de su otra sede, próxima a la Praça de Luís Camões, en obras hasta marzo.

En una de las aulas con una pizarra pintarrajeada con fórmulas matemáticas, la socia fundadora del Forward College Céline Boisson aseguró a EFE que no han tomado ninguna medida especial ni de seguridad por la presencia de Sofía de Borbón Ortiz.

"Seguimos gestionando la universidad como antes. No hay ningún tratamiento especial a la infanta, es tratada como el resto de estudiantes, no hay ninguna medida especial", dijo la responsable educativa, quien recordó que Lisboa y Portugal son sitios "muy seguros" y que ellos cuidan "mucho" de sus alumnos.

El periodo de adaptación comenzó la semana pasada y aunque las clases propiamente dichas no se inician hasta el 22 de septiembre, los estudiantes, de una treintena de nacionalidades, reciben ya lecciones de portugués para aclimatarse lo antes posible.

El Forward College está en la segunda planta de un antiguo edificio, donde nada indica ni en la portería ni el ascensor que se está accediendo al exclusivo centro de estudio, marcado en su interior por el minimalismo y la sencillez.

A la entrada da la bienvenida una luminosa sala común, con mesas y sillas, que da a una terraza que tiene justo enfrente tiene un edificio en obras.

Las aulas tienen nombres de sitios emblemáticos de la capital lusa, como Belém, y cuentan con grandes pantallas de televisión, pizarras y pupitres colocados para favorecer la interacción entre los alumnos.

Una planta abajo está la sala de meditación con luz tenue, grandes cojines y varios alumnos descansando durante la visita de EFE. También hay una cocina pequeña a disposición de estudiantes y profesores.

Boisson afirmó que han tenido "un gran aumento" de las solicitudes de ingreso después de que se supiera que la infanta iba a cursar aquí un grado: Este año han ascendido a 6.000 y provienen de países como España, EE.UU., Portugal, Francia, Italia o el Reino Unido.

Sofía de Borbón Ortiz, de 18 años, va a estudiar durante tres años Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, París y Berlín en este centro adscrito a la Universidad de Londres.

El Forward College fue creado en 2021 por Boisson, Boris Walbaum y Jeffrey Sampson, todos ellos provenientes de la industria tecnológica.

Ella trabajó 15 años para Youtube y Google. "Pasé mucho tiempo en Silicon Valley y vi la brecha creciente entre el mundo laboral y cómo las universidades tradicionales preparan a sus estudiantes", rememoró.

Por ello, su visión es promover "todas las inteligencias de los estudiantes, no solo la cognitiva, sino también la emocional, la social y la pragmática para que se desenvuelvan en un mundo que cambia rápido".

La directora de Reclutamiento, Admisiones y Operaciones cree que ese enfoque "holístico" hace único al Forward College y le hace estar "más adaptado al siglo XXI", ya que, precisó, la universidad tradicional a menudo se centra solo en la inteligencia cognitiva.

El centro ofrece una educación "superpersonalizada" con una media de 15 alumnos por clase y tutorías individuales con los profesores, que son denominados 'fellows' (compañero o miembro de una universidad en inglés).

El proceso de selección de alumnos es grande, porque el programa es "exigente".

Hacen un primer corte en base a criterios académicos, es decir, sus notas de secundaria, y aparte de eso toman en cuenta su personalidad, su capacidad para vivir con gente de otras nacionalidades, de viajar y de vivir en países diferentes.

También pesan actividades extracurriculares como si han tenido experiencia colaborando con ONG, por ejemplo.

Tras esta selección, los candidatos tienen que pasar una entrevista para ser admitidos definitivamente.

Boisson subrayó que, pese a la exclusividad de este centro, cuyo coste ronda los 18.500 euros anuales, no está dirigido únicamente a estudiantes de ingresos elevados, ya que ofrecen ayudas financieras al dedicar el 30 % de sus ingresos a apoyar a alumnos de entornos menos favorecidos.