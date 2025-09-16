La inflación en Canadá se aceleró al 1,9 % en agosto, menos de lo esperado

El incremento de la inflación fue inferior a lo previsto por los analistas. Excluida la gasolina, el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó el 2,4 % en agosto, tras crecer el 2,5 % en cada uno de los tres meses previos. En comparación con julio, el IPC descendió el 0,1 %.

Los precios de los alimentos comprados en tiendas aumentaron el 3,5 % interanual, impulsados por un alza del 7,2 % en la carne, especialmente la de vacuno (+12,7 %), mientras que los precios de la vivienda crecieron el 2,6 %. En contraste, los precios de los viajes organizados cayeron el 9,3 % y los del transporte aéreo el 7,6 %.

El Banco de Canadá, que mantiene el tipo de interés en el 2,75 %, dará a conocer su próxima decisión el 17 de septiembre.

La guerra arancelaria con Estados Unidos ha situado a Canadá al borde de una recesión. EC señaló a finales de agosto que la economía se contrajo el 0,4 % en el segundo trimestre de 2025, debido a la fuerte caída de las exportaciones y la inversión empresarial en maquinaria y equipos en medio del conflicto comercial con su principal socio y vecino del sur.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo aumentó al 7,1 % en agosto, dos décimas más que el mes anterior y el nivel más alto desde agosto de 2021, tras la destrucción de 66.000 puestos de trabajo por la guerra arancelaria con Washington.

Agosto fue el segundo mes consecutivo en que la economía canadiense destruyó empleos, ya que en julio se perdieron 40.800 puestos de trabajo.