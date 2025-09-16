La marca Uniqlo nombra a Kaws "artista residente" y aboga por unir moda, arte y tecnología

Uniqlo escenificó el lunes por la noche en el Museo de Arte Moderno (MoMA) su filosofía 'LifeWear', con la que se propone "mejorar la vida de todos" en cualquier lugar, haciendo hincapié en que la calidad y diseño de su ropa ofrecen "protección" ante elementos como el sol, la lluvia y el frío en un mundo "impredecible".

El principal ejecutivo de la marca, Tadashi Yanai, que es el consejero delegado y presidente de su matriz, Fast Retailing, reivindicó que lleva años trabajando por la "democratización" de la ropa, de manera que esta trascienda género, edad o raza, con la meta de "crear una nueva industria".

Lo acompañó Mitsuo Ohya máximo ejecutivo de Toray Industries, uno de los mayores productores de fibra de carbono del mundo que ha colaborado con Uniqlo en las últimas dos décadas con ese fin, en líneas de productos innovadoras y conocidas como Heattech (ropa térmica), Airism (ropa fresca).

Como parte de esa filosofía 'LifeWear', Uniqlo expuso una serie de principios regidores, entre ellos "Tecnología para todos", "Deporte para todos" o "Arte para todos", y en este último enmarcó sus acciones para hacer más accesible el arte a la población, por ejemplo patrocinando una tarde gratuita en el MoMA.

Por sorpresa, los ejecutivos anunciaron que Kaws, cuyas obras, especialmente esculturas, recaudan millones de dólares en subasta, será el encargado de liderar una misión artística que abarca crear "nuevas categorías" de producto para Uniqlo y fomentar una "comunidad" en torno a su marca.

Kaws, cuyo nombre real es Brian Donnelly, abogó por "traer a otros artistas a la empresa para que compartan lo que hacen y que lo distribuyan a una mayor audiencia", y agradeció la proyección que su trabajo comercial le ha dado de cara al público general.

El evento contó, además, con dos estrellas que son embajadores de la marca, la actriz Cate Blanchett y el extenista Roger Federer, que se sentaron a conversar con la directora creativa, Clare Waight Keller, sobre su experiencia con la marca, e hicieron algunas reflexiones sobre la moda.

Blanchett, por ejemplo, se alineó con la filosofía de la marca, asegurando que "no debería ser un lujo tener prendas bien hechas y de calidad", consideró que "los residuos son el enemigo de la creatividad" y aseguró que la ropa tiene "un impacto emocional" en la memoria.