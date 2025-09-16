La ministra británica de Exteriores califica de "atroz" el nuevo ataque israelí en Gaza

"Solo provocará más derramamiento de sangre, matará a más civiles inocentes y pondrá en peligro a los rehenes que quedan", añadió la ministra en su cuenta de la red X.

Insistió en la necesidad de conseguir un "inmediato" alto el fuego, que se liberen a todos los rehenes, se permita la entrada en Gaza de ayuda humanitaria sin restricciones y se pueda alcanzar una paz duradera.

El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, donde calcula que se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de la organización terrorista Hamás.

El Gobierno británico ha indicado que reconocerá un Estado palestino en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas a menos que Israel acuerde un alto el fuego, permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, renuncie a anexiones en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz duradero.

