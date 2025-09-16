La ONU pide "detener la masacre" ante la ofensiva terrestre israelí en Ciudad de Gaza

"Esta masacre debe detenerse. Se está utilizando artillería pesada y los tanques están avanzando hacia el suroeste de la ciudad, una zona que ya venía sufriendo una hambruna provocada", indicó a EFE la portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani.

"Según las leyes de la guerra, un ataque nunca puede dirigirse contra civiles que no participen directamente en las hostilidades", agregó la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk, quien ha instado a Israel a que ponga fin a la "destrucción indiscriminada" de Ciudad de Gaza.

Shamdasani también lamentó que el ejército israelí haya emprendido la ofensiva bajo el argumento de atacar infraestructura terrorista, "sin definir el significado de esto, y sin presentar pruebas".