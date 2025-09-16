La provincia de Buenos Aires sella un acuerdo con inversores litigantes en EE.UU.

El Ministerio de Economía bonaerense informó en un comunicado que alcanzó un acuerdo, en términos similares a los de la reestructuración de deuda de 2021, con aquellos bonistas que habían obtenido sentencias firmes en las cortes de Nueva York.

Este acuerdo se suma a la reciente decisión de otros inversores de retirar las demandas contra la provincia en la Justicia de Alemania.

"De esta forma, se da solución a todos los juicios vigentes contra la provincia en relación a los bonos no canjeados en la reestructuración de 2021", resaltó el Ejecutivo provincial.

Entre 2020 y 2021, la provincia de Buenos Aires llevó adelante un proceso de reestructuración de su deuda en moneda extranjera, luego de que el 'stock' de deuda se hubiera incrementado fuertemente entre 2016 y 2019 a partir de emisiones de bonos en el mercado internacional de capitales por unos 5.000 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El proceso de reestructuración de deuda concluyó en 2021, cuando la mayoría de los acreedores aceptó canjear el 97,6 % del capital total de los bonos emitidos por la provincia bajo ley extranjera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, un grupo de inversores que no aceptaron el canje entabló demandas en tribunales internacionales.

Según indicó el Ministerio de Economía bonaerense, el acuerdo anunciado este martes "se produce como resultado de un proceso de mediación donde se trabajó de buena fe a fin de instrumentar una solución mutuamente beneficiosa".

El acuerdo establece que los inversores recibirán la misma cantidad de bonos en dólares con vencimiento en 2037 que les habría correspondido si hubieran ingresado al canje de 2021, además de un monto en efectivo equivalente a los intereses devengados y pagados por esos bonos desde entonces hasta la fecha.

"De esta manera, se completa prácticamente en su totalidad el proceso iniciado en 2020, sin afectar el compromiso del Gobierno provincial con la sostenibilidad de la deuda y el manejo fiscal responsable", aseguró el Ejecutivo que desde 2019 encabeza el peronista Axel Kicillof.