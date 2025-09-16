La República Centroafricana logra 9.000 millones de dólares para su plan de desarrollo

En la clausura del encuentro, que se prolongó dos días y concluyó este lunes, el primer ministro centroafricano, Félix Moloua, destacó en declaraciones recogidas por la agencia oficial marroquí MAP la valiosa aportación de socios internacionales y del sector privado para impulsar la ejecución del plan.

El ministro de Economía, Planificación y Cooperación Internacional, Richard Filakota, precisó que el evento, organizado para recaudar fondos en colaboración con Marruecos, reunió a más de 500 participantes, entre donantes, inversores institucionales y representantes de Europa, EE.UU., Oriente Medio, Asia y África.

Los fondos movilizados se destinarán a grandes proyectos estructurales, como infraestructuras energéticas, viales y agrícolas, y, en una primera fase, se pondrán en marcha obras clave para impulsar el desarrollo del país.

Asimismo, se prevé la creación de una zona económica especial destinada a atraer inversiones industriales y fomentar el crecimiento económico regional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy