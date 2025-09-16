La Sanidad gazatí denuncia una "grave saturación" de los hospitales en la ciudad de Gaza

"Grave saturación de los servicios de urgencias en los hospitales que siguen funcionando en la ciudad de Gaza. Los equipos médicos están trabajando con reservas agotadas de medicamentos esenciales y suministros médicos", anunció Sanidad en un comunicado.

El ministerio denunció también que los pacientes sometidos a intervenciones de emergencia están en peligro a causa de la "grave falta de unidades de sangre y componentes sanguíneos" en los hospitales.

El anuncio de Sanidad se produce cuando los muertos en la capital ascienden a 37 desde la media noche, después del recrudecimiento de los bombardeos.

Los ataques afectaron también a otras áreas de la Franja, como la ciudad de Deir al Balah y el campamento de refugiados de Bureij, y el sur. Los hospitales Al Awda y Mártires de Al Aqsa (centro) recibieron 6 cadáveres, mientras que el Nasser de Jan Yunis (sur), otros tres.

En la ciudad de Gaza siguen operativos 11 hospitales, todos ellos parcialmente, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). En total, sólo el 50 % de los hospitales de Gaza (18 de 36) funcionan.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas, entre ellas más de 19.000 niños.