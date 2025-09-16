La televisión pública española se retirará de Eurovisión 2026 si participa Israel

España se convierte así en el quinto país en anunciar su retirada si participa Israel, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, en señal de protesta por la intervención militar de este país en la Franja de Gaza.

Es, además, el único país de momento en adoptar tal decisión de los que integran el llamado 'Big Five' (junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) por constituir el principal soporte económico de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Según un comunicado de RTVE, la medida se ha tomado a propuesta del presidente de la corporación, José Pablo López, por mayoría absoluta, con diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

RTVE también informó de que esta decisión "no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición".

El pasado mes de julio, en la Asamblea General de la Unión Europea de Radiotelevisión (UER), la televisión pública española ya pidió abrir debate sobre la presencia de Israel en la próxima edición de Eurovisión.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó esta posibilidad en mayo tras la última edición del festival, al defender que Israel fuera apartado del certamen musical y de otros eventos similares, como se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania.

Y ayer lunes insistió en que hasta que no cese la "barbarie" ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y la canción 'Estando contigo', España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19).

Por su parte, Israel participa en este festival desde 1973, pese a que no está geográficamente en Europa.

El país hebreo quedó segundo en la edición de este año y quinto en la de 2024, siendo además el más votado por el público en las dos ocasiones.