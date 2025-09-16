La UE acuerda un marco común para garantizar el retorno y la reintegración de ucranianos

El marco prevé asimismo una transición gradual a otros estatus de residencia en la UE para quienes cumplan los requisitos.

El pasado junio, la Comisión Europea propuso ampliar un año más, hasta el 4 de marzo de 2027, la protección temporal de la que disfrutan los más de 4,3 millones de ucranianos que llegaron a la UE desde el inicio de la guerra en 2022.

Una vez termine esa protección temporal, los ucranianos deberán cambiar de estatus o regresar a su país.

Bruselas recomendó a la vez en junio a los Estados miembros preparar su retorno gradual y su reintegración en Ucrania, a través de programas "voluntarios".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Veintisiete avanzaron hoy hacia ese objetivo, al preparar un enfoque coordinado "cuando las condiciones en Ucrania sean propicias para la supresión gradual del estatus de protección temporal".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro danés de Migración, Kaare Dybvad Bek, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, dijo en un comunicado que es "lógico" prepararse para el día en que "la situación permita que la población ucraniana regrese a casa para contribuir a la reconstrucción de su país".

La recomendación acordada insta a los Estados miembros a ofrecer a los ucranianos desplazados permisos de residencia nacionales, expedidos, por ejemplo, por motivos laborales, de formación, educativos o familiares, si cumplen ciertas condiciones.

Los Estados miembros podrán también ayudar a los ucranianos permitiendo que realicen visitas exploratorias a Ucrania, aunque "las condiciones de estas visitas exploratorias deben coordinarse entre los países de la UE".

También deberán establecer "programas de retorno voluntario con una duración limitada y coordinar las condiciones de dichos programas con las autoridades ucranianas y otros Estados miembros".

Además, los países deberán ampliar los derechos de protección temporal (por ejemplo, en materia de vivienda, atención médica y escolarización) a las personas inscritas en programas de retorno voluntario.

Por otra parte, estarán obligados a garantizar que se proporcione información a los ucranianos desplazados sobre las oportunidades de solicitar otro estatus legal, el impacto en sus ventajas y derechos, y el apoyo para regresar a Ucrania.