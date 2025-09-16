La UE empieza a negociar sobre políticas verdes con Albania para su adhesión

Este avance en el camino de Albania hacia la pertenencia a la UE se logró durante la sexta reunión de la conferencia de adhesión con ese país, informó el Consejo de la Unión en un comunicado.

En concreto, se decidió empezar las negociaciones sobre el denominado grupo 4 de capítulos, que incluye la agenda ecológica y la conectividad sostenible; en particular abarca el transporte y la energía, las redes transeuropeas y las políticas de medio ambiente y cambio climático.

“La ampliación es una de nuestras principales prioridades, ya que constituye una necesidad geopolítica para la UE. Me complace que hoy hayamos dado un paso más con Albania”, indicó la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

Según dijo, “se trata de otra prueba clara del camino que está siguiendo el país hacia la integración europea”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Espero con interés celebrar más reuniones en los próximos meses con Albania y con otros países candidatos para avanzar en la ampliación de la UE”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La apertura de este nuevo grupo de capítulos sigue a las ya realizadas del grupo uno (sobre fundamentos) en octubre de 2024, el sexto (relaciones exteriores) en diciembre de ese mismo año, el segundo (mercado interior) en abril pasado y el tercero (competitividad y crecimiento inclusivo) en mayo.

El Consejo recordó que, a lo largo de las negociaciones, se seguirá supervisando el progreso en la armonización y la aplicación del acervo de la UE y las normas europeas pertinentes en Albania.

Además, la UE también estableció criterios de referencia para el cierre provisional de estos capítulos, con expectativa de volver al grupo 4 "en el momento oportuno”.

La delegación de la Unión Europea estuvo encabezada en la reunión por Bjerre, con la participación de la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, mientras que la representación de Albania corrió a cargo de su primer ministro, Edi Rama.

Tras la introducción de una nueva metodología para las negociaciones de adhesión en 2020, los capítulos de negociación se dividen en seis grupos temáticos: fundamentos, mercado interior, competitividad y crecimiento inclusivo, agenda verde y conectividad sostenible, recursos, agricultura y cohesión, y relaciones exteriores.

Las negociaciones sobre el grupo de fundamentos son las primeras en iniciarse y las últimas en concluirse, y los avances en este grupo suelen determinar el ritmo general de las negociaciones.