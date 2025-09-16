Las exportaciones japonesas a EE.UU. cayeron un 13,8 % en agosto, quinto mes de descenso

Tokio, 17 sep (EFE).- Las exportaciones japonesas a Estados Unidos cayeron un 13,8 % interanual en agosto hasta 1,38 billones de yenes (unos 9.455 millones de dólares), informó este miércoles el Gobierno nipón, que supone el quinto mes consecutivo de caída debido a la disminución del valor de los envíos de vehículos tras la subida de aranceles.