Las exportaciones japonesas a EE.UU. cayeron un 13,8 % en agosto, quinto mes de descenso

El superávit comercial de Tokio con Washington se contrajo un 50,5 % en el octavo mes del año, hasta 323.959 millones de yenes (2.210 millones de dólares), principalmente debido a una caída del 28,4 % en las exportaciones de automóviles, que supusieron un tercio del total de los envíos nipones al país norteamericano en 2024.
Las importaciones japonesas de productos estadounidenses crecieron por su parte un 11,6 % en agosto, hasta 1,06 billones de yenes (7.240 millones de dólares), según datos del Ministerio de Finanzas.
La Administración del presidente Donald Trump subió un 25 % los aranceles a las importaciones de vehículos a principios de abril pasado como parte de su agresiva política comercial, lo que colocó el gravamen al que estaban sujetos los envíos de automóviles japoneses en el 27,5 %.
Tokio y Washington acordaron en julio bajar el gravamen al 15 %, una reducción que no entró en vigor hasta este martes.
Pese a la disminución de los aranceles al motor nipón, tanto el Gobierno como la industria automovilística japonesa siguen en alerta ante los cambios impredecibles del presidente Trump, que podría optar por medidas adicionales en el futuro, y por el hecho de que la tasa sigue siendo significativamente superior al 2,5 % previo.
Algunos fabricantes japoneses han empezado a valorar canales de venta fuera de Estados Unidos, entre ellos Mitsubishi Motors, que está exportando a países latinoamericanos a través de distribuidores en Brasil, o Mazda, que ha comenzado a reducir las exportaciones de vehículos pequeños de México a Estados Unidos.