León XIV reza por Charlie Kirk e insta a evitar la retórica política en Estados Unidos

Ciudad del Vaticano, 16 sep (EFE).- El papa León XIV ha afirmado que reza por el activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles de un disparo, y ha expresado su preocupación por la violencia política en su país, llamando a evitar esa retórica.