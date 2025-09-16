Líder del Ejército sudanés visita al emir de Catar en busca de apoyo para acabar la guerra

Un comunicado del Consejo Soberano sudanés, que preside Al Burhan, aseguró que éste explicó a Al Thani "los últimos acontecimientos en Sudán", donde la guerra ha provocado en sus dos años y medio una de las peores crisis humanitarias y de desplazamientos del planeta.

Indicó que el líder militar abordó también con Al Thani "las formas para fortalecer la cooperación conjunta", destacando que el emir, conocido también por su labor mediadora en los conflictos de África y Oriente Medio, "reafirmó el apoyo de Catar a la unidad, la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de Sudán".

"El emir de Catar también enfatizó que (su país) espera con interés establecer la paz y la estabilidad en Sudán lo antes posible", añadió.

La presencia de Al Burhan en Doha coincidió con un viaje que el primer ministro sudanés, Kamel Idris, inició el lunes en Arabia Saudí también en busca de apoyo a la reconstrucción de las regiones recuperadas por el Ejército en su guerra contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), incluida la capital sudanesa, Jartum.

El viaje llega en medio de creciente acusaciones de Jartum contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), vecino y aliado político y económico de Catar y Arabia Saudí, de "conspiración" y de suministrar armas, en especial drones, a las FAR.

Este grupo paramilitar, enfrentado con el Ejército sudanés desde abril de 2023, ha sido expulsado de Jartum y otras ciudades del este y el centro de Sudán en los últimos meses, pero se hizo fuerte en la vasta región de Darfur, ubicada en el oeste y compuesta por cinco estados, con excepción de la ciudad de Al Fasher.

Esa urbe, que acoge a cientos de miles desplazados en trágica situación humanitaria, es asediada por los paramilitares desde mayo del año pasado y blanco de repetidos ataques casi a diario de las FAR por su control.

De tomar la ciudad las FAR contarían con un territorio unificado y estratégicamente más defendible, desde donde poner en marcha las instituciones de gobierno paralelo que anunciaron hace meses.

La guerra en Sudán, desatada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 13 millones, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.