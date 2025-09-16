Líderes de medios iberoamericanos apuestan por independencia, innovación y audiencias

Esa fue la conclusión de los paneles que abrieron este martes en Bogotá la sexta edición del LATAM Media Leaders Summit, que hasta mañana reúne a líderes de la industria periodística para debatir cómo aprovechar la IA, la tecnología y la financiación mixta en busca de medios sostenibles.

"En algunos lugares de la región, ejercer el periodismo sigue siendo difícil y a veces peligroso. Hay que recordar que la sostenibilidad de los medios necesita un suelo de libertades. Sin ese mínimo, cualquier avance es frágil", advirtió en la inauguración la directora para Iberoamérica de la World Association of News Publishers (WAN-IFRA), Olga Britto.

Esta cumbre, agregó, es "una invitación a pensar juntos el futuro del periodismo en América Latina, un futuro donde la independencia, la innovación y el compromiso con las audiencias sean la base de medios relevantes, sólidos y profundamente democráticos".

Para el jefe editorial del diario canadiense The Globe and Mail, David Walmsley, los principales desafíos actuales del sector periodístico mundial son el acoso gubernamental, la asfixia financiera, las presiones legales y judiciales, el desmantelamiento de institutos de transparencia, además de asesinatos y encarcelamientos de periodistas.

"Sin embargo, el papel del periodismo permanece inalterado", sostuvo Walmsley en su charla titulada 'Desafíos para la libertad de prensa: claves para fortalecer el periodismo democrático'.

El editor subrayó que los medios necesitan "ingresos para ser independientes" y perseguir un periodismo "de excelencia, aquel que es valiente, independiente y pone al lector primero".

También cuestionó la opacidad de la industria, que rara vez revela sus fuentes de financiamiento o explica cómo trabaja el periodista, y aseguró que "la transparencia hace que todo sea más personal y dificulta los ataques".

El periodista español Gumersindo Lafuente, editor de la revista de elDiario.es, coincidió en la importancia de abrir las redacciones a la comunidad: "Es importante hacer periodismo decente, pero no es suficiente, hace falta tener una comunidad (...) si el periodismo no influye en la sociedad, ¿para qué hacemos periodismo?", se preguntó.

Lafuente compartió el modelo de financiación de elDiario.es o lo que él llamó "la magia del periodismo: otros pagan para que todos puedan leer". En 2024, el digital tuvo ingresos por más de 15,5 millones de euros, más de la mitad por publicidad y casi el 40 % por suscriptores.

Las "exclusivas y escándalos", dijo, han sido el principal impulso para los más de 100.000 suscriptores que hoy tiene el medio, aunque advirtió que las empresas no pueden "sentirse secuestradas por la comunidad" y agregó: "Prefiero el desgaste de perder suscriptores por mantener un periodismo decente".

Lafuente también defendió el uso de la IA siempre bajo control de los periodistas: "Es una oportunidad, y estar en estado de negación sería un error", sentenció.

En la misma línea, Britto aseguró que, bien usada, la IA "libera tiempo para trabajar mejor y decidir con más información", aunque advirtió que, mal empleada, "añade ruido, confunde y erosiona la confianza".

"El punto no es usar IA, sino para qué se usa, con qué reglas, con qué controles humanos y cómo se explica a la comunidad", concluyó.

El LATAM Media Leaders Summit continuará mañana con ponencias del editor general de El Tiempo Casa Editorial (Colombia), Ernesto Cortés; el Director de Sistemas de Información de Hiberus Media Labs (España), David Sancha; y la co-fundadora y directora ejecutiva de SembraMedia (Estados Unidos), Janine Warner.

También intervendrán, entre otros, el gerente de estrategia editorial de El Cronista (Argentina), Javier Rodríguez Petersen; el director de producto de El Observador (Argentina), Félix Ramallo, y la directora de interacción y planeación de Al Jazeera+ en Español (México), Caracol López.