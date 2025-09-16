Los auditores europeos denuncian que la ayuda comercial se olvida de los países más pobres

La Comisión Europea estableció este propósito en 2017, pero esta meta "nunca se concretó en un plan de acción operativo", lo que ha llevado a que durante los últimos años no se hayan registrado los progresos esperados.

Según este texto, "entre 2017 y 2022, la UE y sus Estados miembros asignaron 17.200 millones de euros a través del programa de ayuda de la UE para el comercio destinada a los países menos adelantados, lo que representa una parte menor de los 105.800 millones de euros destinados a otros países en desarrollo".

De hecho, su porcentaje se redujo un 18 % en el período 2010-2015 a tan solo el 12 % en 2022, último año del que se tienen datos.

El informe culpa al Ejecutivo comunitario de no haber analizado el por qué de este retroceso, lo que ha impedido poner en marcha medidas correctoras.

Según Bettina Jakobsen, miembro del Tribunal de Cuentas, "será necesario examinar cuidadosamente las causas. A partir de ahí, habrá que replantearse la vigencia del objetivo y la conveniencia de trazar un plan de acción con hitos específicos y realistas".

Actualmente existen 44 países clasificados como menos adelantados, con una población de unos 880 millones de personas, que representa el 12 % de la población mundial, pero menos del 2 % del producto interior bruto (PIB) y tan solo el 1 % de las exportaciones.

Estos países se encuentran principalmente en África (32) y, en menor número, en Asia (8), el Pacífico (3) y el Caribe (1).

Según denuncia este texto, la mayor parte de la ayuda de la UE para el comercio va destinada a los países en desarrollo. Durante el periodo 2017-22 los seis principales beneficiarios, Turquía, Egipto, Ucrania, Marruecos, Serbia y la India, triplicaron el importe de la ayuda recibida por los menos favorecidos

Entre las causas de esta situación, el informe cita el difícil acceso de estos Estados a los créditos y la ausencia de fondos destinados a países específicos, lo que desemboca en la competencia entre ellos.

Además, el texto explica que en los últimos años la Comisión Europea ha priorizado al financiación de las redes de transporte en vez de la agricultura y la mejora de la capacidad productiva, que siguen siendo muy importantes para estos países.