Los españoles Carolina Durante y Rusowsky actuarán en el festival Coachella 2026

El ya icónico evento que tiene lugar anualmente en la localidad californiana de Indio dio a conocer este martes la oferta musical de su próxima edición, en la que también aparece el retorno de The XX, Moby, The Strokes, David Byrne, Iggy Pop, FKA Twigs, Addison Rae o Sombr, entre muchos otros.

Por el festival, cuya próxima edición tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, han pasado en años anteriores otros artistas españoles como Rosalía, Hinds, Cariño o Judeline.

Con ocho años de andadura a su espalda ya impulsados al inicio por el éxito de su 'Cayetano' y su sonido deudor de Los Nikis, Carolina Durante se encuentra en un gran momento profesional tras el lanzamiento de su tercer y último trabajo hasta el momento, 'Elige tu propia aventura' (2024), que fue nominado por la prensa especializada al Premio Ruido a mejor disco del año.

Como ellos, muchos conciertos ha ofrecido también en los últimos meses el otro invitado español de Coachella, Rusowsky, esto es, Ruslán Mediavilla, que fue ganando fama sobre todo desde su faceta de productor y colaborador de artistas como Judeline o Aitana, y que este verano ha colado el tema 'Malibú' entre los más escuchados.

