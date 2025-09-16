Los padres del asesino de Charlie Kirk convencieron a su hijo de que no se suicidara

Cuando los progenitores, tras ver las imágenes de Robinson que publicó el FBI, determinaron que su hijo era el asesino lo llamaron por teléfono, contó este martes en rueda de prensa el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, y fue entonces cuando el hombre, de 22 años, insinuó que planeaba suicidarse.

"Sus padres lograron convencerlo de reunirse en su casa para hablar sobre la situación. Robinson insinuó que él era el tirador y declaró que no podía ir a la cárcel y que solo quería terminar con toda la situación", explicó Gray, poco después de anunciar que pedirá la pena de muerte para el hombre, al que se le imputan siete cargos, entre ellos asesinato con agravantes, y enfrentaría la pena capital.

Cuando los padres le preguntaron a Robinson por qué lo hizo, el hombre explicó que Charlie Kirk "propagaba demasiado odio".

La madre de Robinson explicó que, durante el último año se había "politizado y había empezado a inclinarse más hacia la izquierda", al defender "los derechos de las personas homosexuales y transexuales", dijo Gray, quien añadió que el presunto asesino comentó a su familia que "empezó a salir con su compañero de piso, un hombre biológico que estaba transicionando" a mujer.

Los progenitores convencieron a Robinson de que hablara con un amigo de la familia, un ayudante del sheriff retirado, que fue quien convenció al presunto asesino de que se entregara en el condado de Washington, donde residen los padres.

La compañera sentimental de Robinson compartió con la policía un intercambio de mensajes de texto en el que el hombre confesó que había asesinado a Kirk.

Robinson dejó además, debajo de un teclado en su apartamento, un mensaje escrito a mano para su compañero que decía "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar".

Cuando la compañera le preguntó por qué lo hizo, Robinson contestó "Ya he tenido suficiente de su odio. Hay odios con los que no se pueden negociar" y dijo que había planeado el asesinato durante algo más de una semana.

Robinson le pidió que borrara todos los mensajes, le dijo que su padre se había vuelto "bastante fanático" del movimiento MAGA de Donald Trump, le anunció que se iba a entregar y le pidió que no hablará con los medios o la policía.