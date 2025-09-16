Los reyes de España emprenden este martes su primer viaje de Estado a Egipto

Un viaje que tiene lugar en un contexto regional convulso por la guerra en Gaza y en la que Egipto ejerce un destacado papel mediador junto con Catar y Estados Unidos.

Felipe VI y doña Letizia responden con este viaje -que les llevará desde este martes al viernes 19 por El Cairo y Luxor- a la invitación que el presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, les hizo en su visita a España el pasado mes de febrero.

Durante la visita de Al Sisi a España, la relación bilateral de ambos países alcanzó el estatus de Partenariado Estratégico y ahora el viaje de los reyes, a los que acompañará el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, representa una oportunidad para continuar estrechando los lazos políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos.

Los reyes volarán este martes a mediodía desde Madrid y, tras llegar a El Cairo, la primera actividad de Felipe VI y doña Letizia será, como suele ser habitual en los viajes de Estado, una recepción a una representación de la colectividad española residente en Egipto, que ronda el millar de ciudadanos.

En los días posteriores, y tras la bienvenida oficial que darán el miércoles el presidente de Egipto y la primera dama a los reyes de España en el Palacio de Al-Ittihadiya, se sucederán reuniones con las principales autoridades egipcias y árabes, el Foro Empresarial España-Egipto, citas culturales y la visita a los trabajos que desarrollan en Luxor arqueólogos españoles.

Se trata de la primera visita oficial que realizan a este país Felipe VI y doña Letizia tras los tres que protagonizaron Juan Carlos I y doña Sofía en 1977, 1997 y 2008.