Lukashenko indulta a 25 personas, entre ellas varios presos políticos

Según la agencia BELTA, la actual decisión fue tomada con ocasión del Día de la Unidad Nacional, que se celebra en Bielorrusia mañana.

En virtud del decreto firmado hoy por Lukashenko, serán puestos en libertad 12 mujeres y 13 hombres, la mayoría de los cuales tienen menos de 40 años, sin que se hayan revelado sus identidades.

Todos los indultados, según las autoridades bielorrusas, reconocieron su culpa y "se arrepintieron" de su conducta.

Desde hace un año Lukashenko ha amnistiado a unos 300 presos. Según la organización de derechos humanos Viasná, muchas de estas personas fueron detenidas y condenadas por las masivas protestas antigubernamentales de agosto de 2020, cuando el mandatario fue declarado ganador de las elecciones presidenciales con más del 80 % en unos comicios fraudulentos, según la oposición y Occidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La semana pasada, Lukashenko liberó a 52 presos políticos tras una visita a Bielorrusia del enviado de EE.UU., John Coale.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los liberados, que fueron deportados a Lituania - salvo el destacado disidente y excandidato presidencial Nikolái Statkévich, quien se negó a abandonar Bielorrusia - figuran también varios participantes en protestas gubernamentales, así como periodistas opositores.

Statkévich, de 69 años, echó abajo la puerta del autobús cuando era transportado a Lituania junto con otros liberados, y bajó del vehículo en tierra de nadie en la frontera bielorruso-lituana.

El opositor estuvo varios días en paradero desconocido, pero luego se supo que las autoridades lo habían vuelto a encarcelar.