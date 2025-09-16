Malaui empieza a votar en unos reñidos comicios en los que Chakwera busca la reelección

Los colegios electorales abrieron a la 06:00 hora local (04:00 GMT) y está previsto que cierren a las 16:00 hora local (14:00 GMT) para que ejerzan su derecho democrático unos 7,2 millones de malauíes llamados a las urnas, según la Comisión Electoral de Malaui.
Chakwera, teólogo evangelista y expredicador de 70 años, aspira a un segundo mandato en un clima de crisis económica, altos niveles de pobreza y dudas sobre la imparcialidad de la Comisión Electoral que amenazan con minar la confianza en el proceso.
El mandatario derrotó a Mutharika, de 85 años, en 2020 después de que el Tribunal Constitucional anulara los resultados de los comicios de 2019 por irregularidades masivas.
Chakwera llegó al poder con un discurso contra la corrupción y respaldado por una coalición opositora que, desde entonces, se ha desintegrado.
En las papeletas concurren 17 candidatos presidenciales, entre ellos Chakwera, cuyo apoyo se concentra en la región central -bastión de su formación, el gobernante Partido del Congreso de Malaui (MCP, en inglés)-, y Mutharika, que domina en el sur.