Malaui empieza a votar en unos reñidos comicios en los que Chakwera busca la reelección

Lilongüe, 16 sep (EFE).- Malaui empezó a primera hora de este martes a votar en unas elecciones generales, parlamentarias y locales que se presentan reñidas y en las que el presidente del país, Lazarus Chakwera, busca la reelección frente al expresidente Peter Mutharika (2014-2020), favorito en varias encuestas.