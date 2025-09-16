Malaui vota en unos reñidos comicios entre denuncias de irregularidades y demoras técnicas

Unos 7,2 millones de malauíes -de una población de algo más de 21 millones- están llamados a las urnas en unos comicios reñidos, en los que el presidente Lazarus Chakwera, de 70 años, busca la reelección frente al expresidente Peter Mutharika (2014-2020), de 85 y favorito en varias encuestas.

Chakwera, que aspira a un segundo mandato, fue uno de los primeros en votar en Malembo, su pueblo natal ubicado en las afueras de la capital, Lilongüe.

Por su parte, Mutharika -derrotado en 2020 tras la anulación de los comicios de 2019 por irregularidades masivas- votó pasado el mediodía en su aldea de Goliati, en el distrito sureño de Thyolo.

Los colegios electorales abrieron a la 06:00 hora local (04:00 GMT) y está previsto que cierren a las 16:00 (14:00 GMT), aunque la ley electoral garantiza el voto a quienes permanezcan en la fila a la hora de cierre.

Sin embargo, un 21 % de los colegios electorales, de los 15.148 habilitados en el país, abrieron con retraso por fallos técnicos, escasez de material y problemas de organización, aseguró en un comunicado la Sala de Situación Electoral (ESR, en inglés), un consorcio de observadores locales impulsado por la sociedad civil, que denunció igualmente intentos de compra de votos y proselitismo en un 9 % de los centros de votación.

Según la ESR, fallos en el sistema biométrico de verificación de identidad, empleado para facilitar la identificación de votantes, causó retrasos considerables, ya que sus fallos obligaron a suspender temporalmente la votación en algunos centros.

"Si bien el sistema biométrico es una herramienta prometedora, sus fallos han provocado retrasos inaceptables, y la Comisión Electoral de Malaui (MEC) debe dar instrucciones urgentes al personal para recurrir al registro manual y mantener el proceso en marcha", dijo a los medios en Lilongüe Grey Kalindekafe, director de la Iniciativa Nacional para la Educación Cívica (NICE), una de las organizaciones que componen la ESR.

En las papeletas concurren 17 candidatos presidenciales, entre ellos Chakwera, cuyo apoyo se concentra en la región central -bastión de su formación, el gobernante Partido del Congreso de Malaui (MCP, en inglés)-, y Mutharika, que domina en el sur.

Si ningún candidato logra más del 50 % de los votos, habrá una segunda vuelta en unas elecciones que también están siendo supervisadas por observadores internacionales de la Unión Europea (UE), la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y de la misión conjunta de la Unión Africana (UA) y el Mercado Común para África Oriental y Austral (COMESA).

Los malauíes eligen también en esta jornada a 229 diputados y 509 concejales locales.

Por ley, la MEC está obligada a publicar los resultados de las elecciones dentro de los ocho días posteriores a la votación.

Malaui es uno de los países más empobrecidos del mundo, donde más del 70 % de la población vive con menos de 2,15 dólares al día, según datos del Banco Mundial, en medio del alza de los precios de los alimentos y los servicios básicos.