Marco Rubio aterriza en el Reino Unido antes de la llegada de Trump

Londres, 16 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este martes en el aeropuerto de Stansted, al noreste de Londres, poco antes de la llegada prevista del presidente Donald Trump, que iniciará mañana una visita de Estado de dos días al Reino Unido.