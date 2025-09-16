Marco Rubio aterriza en el Reino Unido antes de la llegada de Trump

Rubio fue recibido por la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, mientras que Trump y su esposa, Melania, serán saludados en el mismo aeropuerto por el embajador estadounidense y un representante de la familia real, cuando lleguen a bordo del Air Force One en torno a las 19.30 GMT.
Entre los altos cargos que acompañarán al mandatario figuran los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, ya en Londres; de Comercio, Robert Lutnick, y la de Agricultura, Brooke Rollins, y el enviado especial para Oriente Medio y misiones de paz, Steve Witkoff.
El rey Carlos III aguarda en el castillo de Windsor la llegada del presidente y la primera dama, que se desplazarán allí el miércoles para ser agasajados con ceremonias militares y un banquete en su honor.
El jueves, Trump se trasladará a la residencia campestre del primer ministro en Chequers, a unos 60 kilómetros de la capital, para entrevistarse con Keir Starmer, en el último día de su visita de Estado, la segunda desde la que realizó en su primer mandato en 2019.
