Más de 22 toneladas de droga con valor de 545,1 millones incautadas en El Salvador en 2025

San Salvador, 16 sep (EFE).- Más de 22 toneladas de diferentes tipos de droga han sido incautadas en El Salvador en lo que va de 2025, con un valor de 545,1 millones de dólares (459,36 millones de euros), según informaron este martes funcionarios del Gabinete de Seguridad.