Más de 22 toneladas de droga con valor de 545,1 millones incautadas en El Salvador en 2025

La información oficial destaca que durante la Administración del presidente Nayib Bukele (6 años) han sido decomisadas 71,6 toneladas de drogas con un valor de más de 1.682 millones de dólares.
Las autoridades de Seguridad también se refirieron a un cargamento de 1,4 toneladas de cocaína, valorada en 35 millones de dólares, que fue localizada flotando por miembros de la Marina Nacional de El Salvador, en aguas del Pacífico, según lo informó en X el pasado 9 de septiembre Bukele.
"Con este nuevo decomiso, ya sumamos 37,2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de $932,4 millones de dólares", destacó en X el presidente salvadoreño.
Un total de 17,2 toneladas de diferentes tipos de drogas fueron incautadas en aguas del Pacífico de El Salvador en 2024, de las cuales 16,7 toneladas "corresponden a cocaína", dijo en enero pasado el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino.
