Más de 60 detenidos en Portugal por red que estafó cerca de 14 millones de euros

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que los arrestos tuvieron lugar hoy en varios puntos del país en el marco de la Operación Pivot y que los sospechosos habrían actuado con el método del 'phishing' contra ciudadanos suecos, una técnica fraudulenta en internet para captar datos privados de usuarios.

La investigación se desarrolló en colaboración con la Policía sueca, que también "realizó diligencias" en su país, así como con Europol y Eurojust, las agencias europeas de colaboración policial y judicial.

Según sus datos, los sospechosos buscaban a víctimas, "todas de nacionalidad sueca" y generalmente con edades superiores a los 65 años, a las que convencían para que facilitaran los códigos de acceso de sus cuentas bancarias.

Ese dinero lo transferían después sin autorización a otras cuentas ubicadas en Portugal y otros países.

El núcleo principal del grupo, "que actuaba y residía en Portugal", es también de nacionalidad sueca y, además de estas estafas, se dedicaba a reclutar a "decenas de 'mulas de dinero' que abrían o cedían sus cuentas bancarias para ocultar o disipar las cantidades obtenidas ilegalmente".

Durante los registros de hoy aprehendieron material informático y documentación "que corroboran los indicios" de los delitos, así como otros bienes, como vehículos, joyas y relojes, según la Policía.

Los detenidos, considerados sospechosos formales, una figura judicial lusa previa a la acusación, serán presentados ante las autoridades judicialesportuguesas para ser interrogados, precisó la PJ.