Miguel Bosé volverá a Bogotá en 2026 con su 'Importante Tour'

El artista de 69 años lo había adelantado el sábado al finalizar su presentación en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde sorprendió a los más de 40.000 asistentes del festival con la confirmación de una nueva cita en el Movistar Arena de la capital colombiana el próximo año.

Este será el primer concierto de Bosé en Colombia en solitario en ocho años.

Bosé regresó a los escenarios el pasado 27 de febrero en México, país en el que reside desde hace una década y donde ofreció una veintena de conciertos antes de llevar la gira a España con paradas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y A Coruña, entre otras ciudades.

'Importante Tour' también se hará presente en 2026 en otras capitales latinoamericanas como Santiago de Chile, Lima, Quito y San José.

Durante su concierto en el Festival Cordillera de Bogotá, el autor de éxitos como 'Amante Bandido', 'Morena Mía' o 'Nena' presentó un repertorio que recorrió más de cuatro décadas de carrera y que confirmó que ha dejado atrás los problemas de salud que lo alejaron de los escenarios desde 2017.