Milán se deja un 1,28 % lastrada por la banca y a la espera de la Fed

Roma, 16 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes a la baja y su selectivo FTSE MIB cayó un 1,28 %, hasta los 42.504,56 puntos, por un sector bancario atento a la opa de Banca Monte Paschi di Siena (MPS) sobre Mediobanca y a la espera de la Reserva Federal estadounidense.