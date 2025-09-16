Milán se deja un 1,28 % lastrada por la banca y a la espera de la Fed

El índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,21 %, hasta situarse en los 45.124,55 enteros.
Durante la sesión se cambiaron de manos casi 498 millones de acciones por un valor de 3.820 millones de euros (unos 4.525 millones de dólares al cambio).
Al final de la cotización, el peor parado fue el influyente sector bancario italiano, sacudido por la segunda parte de la opa con la que MPS, participada por el Estado desde que esquivó su quiebra en 2017, ha logrado hacerse con el gran banco de inversión Mediobanca.
MPS terminó con una pérdida del 2,87 % en el valor de sus acciones, seguida por Mediobanca (2,32 %), Intesa Sanpaolo (2,30 %), Mediolanum (2,01 %), Finecobank (1,98 %) y Banca Popolare Emilia Romagna (1,54 %).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
También retrocedieron la firma de moda Moncler (3,24 %), la compañía del sector defens aLeonardo (3,20 %) o las aseguradoras Unipol (2,78 %) y Generali (2,24 %).
En el lado contrario, el de los beneficios, quedaron la siderúrgica Tenaris (0,69 %), la petrolera Eni (0,67 %), la productora de bebidas Campari (0,39 %), la red de cobros Nexi (0,34 %), Banco Popolare Milano (0,27 %), los camiones Iveco (0,14 %) y Pirelli (0,07 %).