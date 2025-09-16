Milei dice a emprendedores paraguayos que Israel es atacado porque es base del capitalismo

"El capitalismo está construido sobre las bases de los valores judeocristianos y por eso es que atacan a las personas de fe y por eso también es que atacan con tanta violencia a Israel, porque en el fondo Israel es el bastión de occidente porque es la base de la cultura occidental", dijo Milei en un foro de jóvenes emprendedores en Asunción.
Durante el encuentro, organizado por la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven), con el apoyo de la Secretaría Nacional de la Juventud (SND), cuestionó la "justicia social" y dijo que se trata de un tema con el que van a tener que lidiar.
"No hay nada más aberrante e injusto que la justicia social", apuntó el líder derechista
¿Qué es la justicia social? Es robo más desigualdad ante la ley", remarcó para luego indicar que, a su juicio, eso supone "robar" la propiedad de unos para "regalar" a otros.
El mandatario apuntó que la búsqueda de justicia social también está relacionada con un sistema donde hay "envidia" y "resentimiento" con la ayuda del Estado.
Antes de participar en el foro de emprendedores, Milei estuvo en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que reúne a dirigentes de derecha de la región y sostuvo luego un encuentro con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, quien en ese evento también defendió la alianza de su Gobierno con Israel.