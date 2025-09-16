Milei se reúne con el presidente de Paraguay en su segunda visita a Asunción

Milei, quien llegó esta madrugada (local) a Paraguay, fue recibido por Peña con honores militares y la entonación de los himnos de ambos países en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo.

La Presidencia de Paraguay ha informado que no habrá declaraciones posteriores al encuentro.

Horas antes, Milei arrancó sus actividades con su participación como orador en el foro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que reúne a dirigentes de derecha de la región, y en el que defendió la política de ajuste y disciplina fiscal que aplica en su país desde el inicio de su gestión, en diciembre del 2023.

Según la agenda del gobernante, asistirá también en esta jornada al Foro de Emprendedores Industriales organizado por la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven), con el apoyo de la Secretaría Nacional de la Juventud (SND).

Con motivo de la visita del mandatario, que el pasado 9 de abril permaneció sólo unas horas en la capital paraguaya, estudiantes de la pública Universidad Nacional de Asunción (UNA) convocaron a una protesta, en solidaridad, según sus dirigentes, con las luchas de los estudiantes argentinos contra los ajustes que aplica el Gobierno de Milei.

Para mañana, miércoles, está pautada una sesión de honor en el Congreso Nacional de Paraguay, a la que ha sido invitado el jefe de Estado argentino.

Milei llegó a Paraguay tras anunciar la noche pasada en un mensaje grabado que envió al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 2026, en el que prometió destinar el 85 % del gasto a educación, salud y jubilaciones, tres áreas en el ojo de la tormenta por la actual resistencia del mandatario a aumentar los fondos para estos sectores.