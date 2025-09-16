Miles de personas marchan y forman un "quinto río" en Cuenca para rechazar proyecto minero

Bajo el lema "Quimsacocha no se toca", los manifestantes, que llegaron también de otras partes del país, se concentraron desde temprano en varias zonas de la ciudad para posteriormente dirigirse hacia una plaza ubicada en el centro, donde leyeron un manifiesto "en defensa del agua".

La marcha estuvo liderada por el excandidato presidencial y líder ambiental indígena Yaku Pérez, pero también contó con la participación de autoridades como el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto de la provincia de Azuay, Juan Cristóbal Lloret.

"Es lindo saber que hay más de 100.000 corazones que laten con ganas, con deseos de vivir, con deseos de luchar y de resistir", señaló Pérez a EFE en medio de la manifestación.

El líder indígena aseguró que estaban enviando un mensaje no solo al presidente Daniel Noboa, sino también a "América Latina y al mundo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hay un rinconcito en el Ecuador que le dice: Estamos por el agua, estamos por la vida. Estamos contra el cambio climático, contra el caos climático. Desde la periferia transformaremos el mundo", mencionó Pérez, quien a finales de agosto denunció ante la Fiscalía a Noboa, a su esposa Lavinia Valbonesi, y a la empresa canadiense por un supuesto tráfico de influencias y cohecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el activista, la empresa habría supuestamente obtenido en junio de este año la licencia ambiental para desarrollar el proyecto mediante "un fraude", después de presuntamente haber entregado donaciones a Valbonesi, que tiene una fundación para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

El alcalde de Cuenca, por su parte, señaló en su cuenta de la red social X que estaban unidos por la lucha "por el agua, la salud y la vida" y que se vieron "sobrepasados" por la respuesta dada a la convocatoria.

Él cifró en más de 90.000 el número de personas que habían salido a las calles a "hablar fuerte y claro" contra el proyecto minero. "Cuenca se levanta y el quinto río se desborda", dijo Zamora en relación a los cuatro afluentes que rodean y atraviesan la ciudad: Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara.

En el camino, los manifestantes mostraron carteles con frases como "El agua es vida", "La salud es primero, la mina al basurero" o "No a la minería".

Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la provincia del Azuay, cuya capital es Cuenca, dijo a EFE que estaba emocionado por ver cómo el agua había unido "tan fuerte y tan potentemente a campesinos, a indígenas, a mujeres, a jóvenes, a niños y a mayores".

"Estamos dando un grito desesperado para decir que el agua es el patrimonio más importante y que el cambio climático, que los proyectos extractivistas no pueden destruir nuestros territorios", indicó.

Loma Larga se ubica a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cuenca, y se prevé una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares para la construcción de las instalaciones de la mina, con el objetivo de extraer reservas aproximadas de 925.000 onzas de oro, si bien en el yacimiento también hay cantidades menores de plata y cobre.

Sin embargo, el pasado 12 de septiembre Noboa aseguró que veía una "altísima" probabilidad de que no se ejecute el proyecto minero, debido a la fuerte oposición ciudadana.

El Gobierno solicitó tanto al Municipio de Cuenca como a la Prefectura de Azuay que aporten toda la documentación, informes y estudios sobre los problemas medioambientales que consideran que podría provocar el proyecto, aunque advirtió que dar marcha atrás podría carrear problemas legales futuros.

La manifestación se realizó también en medio del estado de excepción declarado este mismo martes por Noboa en siete provincias del país, debido a bloqueos en algunas vías en rechazo a la reciente eliminación del subsidio al diésel y en demanda de más seguridad en las vías.