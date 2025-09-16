MSF denuncia "espeluznante" situación en Gaza mientras avanza ofensiva terrestre israelí

"La gente está muy confundida, con miedo, y ya no sabe dónde ir, ni dónde puede estar segura", dijo en un comunicado la coordinadora de emergencias de MSF en Gaza, Esperanza Santos.

Los equipos de MSF constatan que las familias con niños pequeños intentan desplazarse hacia el sur del enclave, ya abarrotado de desplazados, mientras que muchos adultos sin hijos pequeños, pese a los constantes bombardeos y ordenes de desplazamiento, aún deciden quedarse en Gaza.

La institución añadió que las órdenes de evacuación del Ejercito israelí llegan apenas con "10 o 15 minutos" de antelación antes de los bombardeos, lo que dificulta la atención y evacuación de pacientes.

Santos afirmó que la gente que vive en la capital del enclave, tiene que poner su vida en riesgo "incluso para acceder a los hospitales", en medio de la grave saturación de los servicios de urgencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio de Sanidad gazatí ha alertado varias veces de la escasez de recursos, con equipos médicos que trabajan con reservas agotadas de medicamentos esenciales y suministros básicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tenemos el compromiso de seguir apoyando a los hospitales, estructuras de salud y clínicas, porque sigue habiendo gente en Ciudad de Gaza y seguirá habiéndola", afirmó la coordinadora de MSF en el enclave.

La institución afirmó que las condiciones en el sur tampoco son mejores, pues "no quedan zonas libres para recibir a más personas" y los precios de tiendas de campaña o de espacios para instalarlas resultan "inasumibles".

La ONG describió que el trayecto de 12 kilómetros entre la ciudad de Gaza y la zona central de la Franja puede tardar más de cuatro horas debido a la destrucción y al éxodo de desplazados: camiones, coches, carretillas, burros y familias enteras cargando lo que pueden -garrafas, mantas, colchones o mochilas escolares- la mayoría caminando.

MSF recuerda que la población ha tenido que desplazarse "hasta más de 30 veces" en los casi dos años de conflicto y ya no pueden más".

Este martes, la ONU concluyó que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza, el informe asegura que las fuerzas israelíes han ejecutado cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas: asesinatos, daños graves físicos o mentales, condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo e imposición de medidas para impedir nacimientos.