Mueren tres integrantes del Clan del Golfo en combates con el Ejército colombiano

El operativo se desarrolló en una zona rural del municipio de Nóvita y logró la incautación de dos fusiles, un revólver, más de 16 equipos de campaña y varios explosivos.
El Ejército precisó en un comunicado que en el campamento "se encontraban aproximadamente 30 sujetos del grupo armado" y aseguró que, con el material confiscado, la banda criminal "pretendía continuar delinquiendo en contra de la población civil y las autoridades de la región".
En el departamento del Chocó tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas urbanas.
Los grupos armados como el Clan del Golfo se financian con actividad ilícitas como el narcotráfico.
El Gobierno estadounidense eliminó ayer a Colombia, principal productor mundial de cocaína, de la lista de países que luchan contra el narcotráfico alegando que incumplió, en el último año, las obligaciones establecidas en los acuerdos internacionales de antinarcóticos, una decisión que fue calificada por el presidente del país, Gustavo Petro, como un "instrumento de dominación y poder".
A pesar de la 'descertificación', Washington decidió mantener la asistencia a Colombia, su principal aliado regional en seguridad y lucha contra las drogas, al considerar que es "vital a los intereses nacionales de los Estados Unidos".
El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano también rechazó esta medida y aseguró que Washington "desconoce la realidad en el territorio y los logros —reales, medibles y de impacto— alcanzados por Colombia en los últimos tres años".