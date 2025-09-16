Mueren tres integrantes del Clan del Golfo en combates con el Ejército colombiano

Bogotá, 16 sep (EFE).- El Ejército de Colombia abatió a tres supuestos integrantes del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, en un campamento del departamento del Chocó (noroeste), informaron este martes fuentes castrenses.