Nawrocki: "tenemos que hacer todo para estar preparados para una guerra"

"Tenemos que hacer todo, para estar preparados para una guerra. Porque sólo eso nos da paz", dijo el jefe de Estado de Polonia en una entrevista publicada este martes en el diario 'Bild', el más leído de Alemania, país que Nawrocki visita en esta jornada.

Nawrocki, que se reunirá en Berlín con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el canciller germano, Friedrich Merz, en unas citas tras las que no se espera que haya declaraciones a la prensa, se mostró confiado en esa entrevista de que la "OTAN estará mejor preparada" tras la violación del espacio aéreo polaco.

Para él, "no habrá más ataques al territorio de la OTAN" después de que la Alianza Atlántica haya reforzado de nuevo su dispositivo en su frente oriental.

Para el presidente de Polonia, lo ocurrido en la madrugada del miércoles de la semana pasada, en la que se produjeron durante horas repetidas violaciones del espacio aéreo polaco a cargo de drones rusos, fue "sin duda, un ataque controlado por Moscú".

"Es un tipo de ataque que muestra de lo que es capaz Vladímir Putin", apuntó Nawrocki, en alusión al jefe de Estado ruso.

La visita de Nawrocki a Alemania tiene como trasfondo la situación de seguridad en Europa, en vista de la evolución de la guerra de Rusia contra Ucrania y del hostil comportamiento de Moscú hacia los países europeos de la OTAN.

Además de la cooperación en materia de seguridad, el mandatario polaco llega a Berlín con una agenda también marcada por las tensiones entre Alemania y Polonia por asuntos como las compensaciones que pide Varsovia por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y los reforzados controles migratorios entre ambas naciones.